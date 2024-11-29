حركة المبادرة: الشعب الفلسطيني صامد ببطولة على أرضه وماض في مقاومته لمواجهة مؤامرة تصفية قضيته الوطنية ولن يتراجع عن حقه بالكفاح

رام الله - وطن: حيت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في اليوم التاسع و العشرين من نوفمبر، الذي يصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الصمود البطولي والكفاح الضاري لشعبنا الفلسطيني في غزة الباسلة و الضفة الغربية والقدس الصامدة و الداخل الفلسطيني وجماهير شعبنا في كل العالم المنضوية رغم تهجيرها في النضال الوطني.

وأكدت حركة المبادرة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "أن الشعب الفلسطيني صامد ببطولة على أرضه و ماض في مقاومته لمؤامرة تصفية قضيته الوطنية ولن يتراجع عن حقه بالكفاح و النضال الوطني المشروع من أجل استرداد كامل حقوقه الوطنية المشروعة."

وشددت حركة المبادرة على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم من خلال قيام شعوب العالم بفرض العقوبات و المقاطعة الشاملة على الكيان الصهيوني المارق و معاقبته على ما يرتكبه ساسته و جنرالاته من جرائم حرب وحشية يندى لها جبين الإنسانية بما فيها جرائم الإبادة الجماعية ، و التطهير العرقي و العقوبات الجماعية والتجويع.

وتوجهت حركة المبادرة بالتحية لشعوب العالم التي تعبر بحزم عن تضامنها مع شعبنا فيما دعتها أيضا لبذل المزيد من الجهود لإسناد و تعزيز صموده في وجه أخطر مؤامرتين يواجهها، التطهير العرقي و الضم و التهويد و محاولات تهجيره و طرده من وطنه فلسطين.

و أكدت حركة المبادرة أن التضامن الشعبي الواسع يجب أن يستخدم كرافعة للضغط على مختلف الحكومات للتخلي عن ترددها و لاتخاذ القرارات العادلة و المنصفة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من وطأة الظلم التاريخي باحتلال وطنه على يد نظام استعمار استيطاني احلالي بغيض.

