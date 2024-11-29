الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة وإطلاق نار على حاجزين غرب طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية ليل الخميس وفجر الجمعة، حيث داهمت منازل ونفذت عدة اعتقالات، بينما أطلق مقاومون النار على حاجزين للاحتلال غرب طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، كما اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث دهمت منازل واعتقلت 10 مواطنين.

من ناحية أخرى، قالت ومصادر محلية إن مقاومين أطلقوا النار على حاجزي الطيبة و"تسناعوز" غربي طولكرم .

ومساء الخميس، تمركزت قوة من جيش الاحتلال في بلدة يعبد جنوبي محافظة جنين بعد اقتحامها، وسُمعت أصوات اشتباكات متقطعة، وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– في بيان إن مقاتليها "تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة ليعبد، وأمطروها بزخات من الرصاص، وفجروا عبوة ناسفة معدة مسبقا بآلية عسكرية، محققين إصابة مؤكدة".

في تلك الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الشويكة بطولكرم وبلدة بلعا شرقي المحافظة، واقتحمت قوات أخرى بلدة قصرة جنوبي محافظة نابلس.

وأخطرت قوات الاحتلال عائلة الأسير محمد طلال أبو ياسين من بلدة بلعا بأنها ستهدم منزلها. وأبو ياسين هو أحد منفذي عملية كتائب القسام في بيت ليد شرق طولكرم خلال الشهر الأول من الحرب على غزة، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين.

وفي رام الله، اقتحمت آليات إسرائيلية قرية شقبا، وأطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وسط القرية، دون إبلاغ عن إصابات.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة الخضر جنوبي محافظة بيت لحم، وتمركزت قواته في مناطق البوابة والجامع الكبير وحارة دار صلاح، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون إبلاغ عن إصابات.