رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن يدعو لجعل يوم غد يوم فعاليات ومسيرات تضامنية حاشدة من أجل وقف العدوان على غزة

وطن: دعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية سامر بلال اصلان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الى جعل يوم غد يوم فعاليات ومسيرات تضامنية حاشدة ضد وقف حرب الابادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس

وقال أصلان يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وشعبنا في غزة يباد على الهواء مباشرة على مسمع ومرأى العالم دون ان يحرك ساكناً حيث دمرت اسرائيل كل مقومات الحياة الانسانية في غزة وقتلت أكثر من 44 ألف فلسطينياً و330 شهيدا، و104 آلاف و933 جريحاً.

وحيا اصلان كل دول العالم الحر والأحزاب والفعاليات في العالم وكل المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا داعياً اياهم الى استمرار التظاهرات والفعاليات والمسيرات المؤيدة لحقوق شعبنا وعدالة قضيته والرافضة للعدوان على غزة حتى يتوقف هذا العدوان ويحاكم قادة الاحتلال على جرائمهم وينال شعبنا حريته حتى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس