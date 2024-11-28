فيديو وصور|| ماذا ترك مقاتلو حزب الله في المنازل التي دخلوها في الجنوب؟

رام الله – وطن: تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر رسائل وجهها مقاتلو حزب الله إلى أصحاب منازل اضطروا إلى المكوث فيها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وتوغله بريا في مناطق الجنوب.

وأظهرت لقطات مصورة لحظات تعبير إحدى العائدات إلى مناطق الجنوب بعد اتفاق وقف إطلاق النار عن سعادتها حين عرفت بدخول مقاتلي حزب الله إلى منزلها أثناء نزوحها.

ووثق المقطع المصور قول السيدة اللبنانية بعد التنبه إلى آثار مقاتلي حزب الله في منزلها "كاينين عندي تشرفت فيهم، تبارك بيتي فيكم وبصلاتكم".

كما أظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل رسائل تركها مقاتلو حزب الله لعدد من أصحاب المنازل التي دخلوا إليها خلال المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي التي امتدت على مدى الشهرين الأخيرين.

من يريد أن يتعلم الطهارة والنزاهة والتقوى فليتعلم من رجال حزب الله.

وفي الرسائل المشار إليها، طلب مقاتلو حزب الله من الأهالي "المسامحة" بعد دخول منازلهم والمكوث فيها وأخذ بعض الطعام والشراب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

سيدة جنوبية:

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كاينين عندي تبارك بيتي فيكم وبصلاتكم"#لبنان_انتصر pic.twitter.com/thwAo5pedN — صفوة احباب الموعود (@lmwwd4) November 27, 2024