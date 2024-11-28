الصحة العالمية تحذّر من "نقص حادّ" في المواد الأساسية في شمال قطاع غزة

رام الله – وطن: حذّرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني من نقص حادّ في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة "إسرائيل" بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه "كارثي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه عندما اندلعت الحرب في غزة قبل أكثر من عام لجأ تقريبا جميع الذين نزحوا بسبب الحرب إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف في مؤتمر صحافي في مقرّ المنظمة في جنيف "الآن، يعيش 90 في المئة منهم في خيم".

وأوضح أنّ "هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

وحذّر تيدروس من أنّ الوضع مروّع بشكل خاص في شمال غزة حيث بدأ جيش الاحتلال عملية واسعة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان تقرير أُعدّ بدعم من الأمم المتّحدة حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة حيث اشتدّ القصف والمعارك وتوقف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريبا.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها هذا الأسبوع بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام وجال خلالها على أكثر من 12 مرفقا صحيا.

وقال تيدروس إن الفريق رأى "عددا كبيرا من مرضى الصدمات وعددا متزايدا من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج".

وأضاف "هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية".

ولفت المدير العام إلى أنّ منظمته "تفعل كلّ ما في وسعها – كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله – لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات".