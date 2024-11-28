"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الى 3961

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3961 والجرحى إلى 16520، حتى يوم الثلاثاء الماضي، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة التقرير المفصل اليومي لحصيلة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أنّ غارات العدو الإسرائيلي ليوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن 78 شهيداً و266 جريحاً.



ويظهر التقرير ارتفاعاً في عدد الشهداء نتيجة إضافة شهداء يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فضلاً عن الشروع في عملية تنقيح البيانات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في البيان أنها "بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات، لكي تشمل الشهداء الذين يتم انتشالهم تدريجياً من تحت الأنقاض، وجميع الشهداء الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم"، إضافةً إلى "تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في ضوء هذه المراجعة، ستُصدر في وقت لاحق تقريراً نهائياً يقدم حصيلة شاملة للخسائر البشرية التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وخرق الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار، حيث قصف بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، في ظلّ تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وأفادت مصادر صحفية في الجنوب بأنّ بلدة الخيام تعرّضت، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنّ مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مرتفعات بلدة حلتا قضاء حاصبيا، مستهدفةً المواطنين في خراج البلدة.

وأمس الأربعاء، أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحافيين في الخيام خلال تغطيتهم عودة الأهالي والانسحاب الإسرائيلي من البلدة، ما أدّى إلى أصابة الزميلين مراسل "الأسوشيتد برس" محمد الزعتري، ومراسل "سبوتنيك" عبد القادر الباي بجروح.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي دخل حيّز التنفيذ، فجر الأربعاء، في تمام الساعة الـ4 فجراً بتوقيت بيروت.

المصدر: "الميادين"