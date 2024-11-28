خروقات إسرائيلية في ثاني أيام اتفاق الهدنة مع حزب الله

وطن: شهد اليوم الثاني لاتفاقية وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله العديد من الخروقات الإسرائيلية، حيث قصف جيش الاحتلال ما وصفها بأنها منشأة لتخزين الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان، كما استهدف سيارة في بلدة حدودية، وقصفت مدفعيته عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان، فيما اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله "عدة مرات.

ففي أول هجوم من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف منشأة يدّعي ان حزب الله يستخدمها لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان، مؤكدا تواصل انتشاره في المنطقة، وذلك بعد يوم واحد من بدء وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال رئيس بلدية بلدة البيسارية في جنوب لبنان، نزيه عيد إن " طائرة حربية إسرائيلية نفذت غارة على الأطراف الشرقية لبلدة البيسارية. استهدفت منطقة غير مأهولة بالسكان".

وفي حادثة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة 3 أشخاص في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين في لبنان أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا اليوم الخميس رغم وقف إطلاق النار الذي يحظر "العمليات العسكرية الهجومية"، وقال أحد المصدرين إن شخصين أصيبا جراء هذا القصف الإسرائيلي.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا أطلقت قذيفة على بلدتي الوزاني وكفرشوبا في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية بلدتي الطيبة والخيام وسهل مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

قصف وصاروخ اعتراضي

وليل الأربعاء/الخميس، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مرتفعات بلدة حلتا في قضاء حاصبيا، مستهدفة المواطنين.

كما ذكرت -صباح اليوم الخميس- في خبر آخر أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلّق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان.

اتهامات لبنانية

وتعليقا على هذه التطورات اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله "عدة مرات.

كما اتهم النائب البرلماني عن حزب الله حسن فضل الله إسرائيل في المقابل بانتهاك الاتفاق.

وقال فضل الله للصحفيين بعد جلسة للبرلمان "العدو الإسرائيلي يعتدي على العائدين إلى القرى الأمامية".

وبدأ فجر الأربعاء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ما أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في المقابل قُتل 124 إسرائيليا بينهم 79 جنديا.

المصدر : الجزيرة + وكالات