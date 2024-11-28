اليمن: عدوان أميركي - بريطاني جديد يستهدف مديرية باجل في الحديدة

وطن: شنّت طائرات العدوان الأميركي البريطاني غارتين، مساء الخميس، على مديرية باجل، في محافظة الحُديدة الساحلية على البحر الأحمر، وفق ما ذكرت "وكالة سبأ" اليمنية في صنعاء.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام يمنية، بأنّ طيران العدوان الأميركي - البريطاني شنّ 3 غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقبلها بيوم جدّد العدوان الأميركي - البريطاني عداونه على اليمن عبر شنّ 9 غارات على محافظتي عمران وصعدة.

ويأتي العدوان اليوم، في سياق الاعتداءات الأميركية - البريطانية المستمرة على اليمن لثنيه عن إسناد غزة ولبنان، ولكن اليمن ما زال مستمراً في دعم المقاومة، وما زال ينفّذ عمليات عسكرية تضرب عمق الاحتلال في فلسطين المحتلة، وكذلك تضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.