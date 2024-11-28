المقاومة تستهدف تموضعات الاحتلال في شمالي غزة

وطن: تواصل المقاومة في قطاع غزة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ419 من "طوفان الأقصى".

وقصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عدة تموضعات لجنود الاحتلال وآلياته في محاور تقدّمها في شمالي القطاع، بوابل من قذائف "الهاون"، بصورة متزامنة.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تمكنها من تفجير عبوة ناسفة جانبية بناقلة جند إسرائيلية، في عملية نفّذتها صباح الأربعاء.

وأكدت قوات الشهيد عمر القاسم إيقاعها أفراد الناقلة بين قتيل وجريح، وذلك في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وبينما تستمر المقاومة في تنفيذ عملياتها ضدّ الاحتلال، موقعةً مزيداً من الخسائر في العديد والعتاد، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، بمقتل جندي في شمالي القطاع، المحاصر منذ ما يزيد على 50 يوماً.

في غضون ذلك، تستمر الانتقادات في دولة الاحتلال بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة، وسط إقرار من مسؤولين ومحللين بعدم القدرة على القضاء على المقاومة وحركة حماس.