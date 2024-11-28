شهداء في قصف الاحتلال تجمعات لمواطنين في خان يونس ورفح

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل، مساء اليوم الخميس، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة شهداء ارتقوا عقب قصف من مسيرة تابعة لطيران الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة قاع القرين جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما استشهد عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين قرب مفرق خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع.

وبين أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدًا في قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة.