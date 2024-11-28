"الصحة العالمية": إجلاء 17 مريضا وجريحا من قطاع غزة

وطن: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، اليوم الخميس، إجلاء 17 مريضا وجريحا من قطاع غزة.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة "إكس"، أن المرضى الـ17 جرى إجلاؤهم إلى الأردن، حيث سيتم نقل 12 منهم إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجهم.

وأشار إلى أن 6 مرضى يحتاجون إلى علاج للسرطان، بينما يحتاج بقية من تم إجلاؤهم إلى علاج من إصابات الحرب.

وأكد أن ما لا يقل عن 12 ألف مريض وجريح في قطاع غزة، بحاجة إلى إجلاء عاجل للعلاج.