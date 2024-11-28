ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,330 شهيدا والجرحى إلى 104,933 جريحا منذ بدء العدوان
28.11.2024 04:43 PM
وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,330 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 104,933 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 48 مواطنا، وإصابة 53 آخرين.