ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,330 شهيدا والجرحى إلى 104,933 جريحا منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,330 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الجرحى ارتفعت إلى 104,933 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 48 مواطنا، وإصابة 53 آخرين.