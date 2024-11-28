نقابة المحامين تختتم مشاركتها في أعمال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب

وطن: اختتمت نقابة المحامين الفلسطينيين مشاركتها في أعمال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة ما بين ٢١ - ٢٢ نوفمبر تشرين ثاني تحت شعار "فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا، والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني"، بحضور الأمين العام لإتحاد المحامين العرب ونقباء المحامين العرب وأعضاء الأمانة العامة للإتحاد.

وترأس وفد النقابة نقيب المحامين المحامي فادي عباس، إلى جانب الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب النقيب الأسبق حسين شبانة، وعضو مجلس النقابة المحامي محمد الهريني، ونائب نقيب المحامين سابقا سلامة بسيسو.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب الدائم أيضا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وسفير دولة فلسطين في المغرب جمال الشوبكي.





وفي كلمته خلال الإجتماع، قدم نقيب المحامين استعراضا شاملا لواقع العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني مع دخول حرب الإبادة شهرها الرابع عشر على التوالي في كل ما يتصل من تدمير لكافة مقومات الحياة والبنى التحتية في قطاع غزة، وما يترافق معها من عمليات تطهير عرقي وفصل عنصري في الضفة الغربية والقدس وما يتعرض له الأسرى داخل سجون الإحتلال، وكذلك الامتداد المباشر لهذا العدوان على مقرات النقابة في القطاع وتدميرها وواقع الزملاء المحامين في قطاع غزة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من واقع مأساوي ونزوح متواصل، مشددا على أهمية قيام نقابات المحامين العربية وضمن رؤية واقعية قابلة للتطبيق بدعم وإسناد الظروف المعيشية لزملاؤنا المحامين في قطاع غزة على قاعدة المسؤولية القومية والوطنية والأخلاقية والمهنية المشتركة التي تجمع جموع المحامين في الوطن العربي.

وقد خلص الإجتماع والبيان الختامي إلى تبني عدد من النقاط والتوصيات التي تحمل في طياتها التزام الإتحاد والنقابات العربية في الإستمرار في الجهد الحقوقي المتعدد المناصر للشعب الفلسطيني على مختلف الساحات الدولية، وكذلك تحمل مسؤولياتها لجهة دعم وإسناد الواقع المعيشي الصعب لأعضاء الهيئة العامة في قطاع غزة والبدء الفوري في اتخاذ الخطوات العاجلة على مستوى كل نقابة من أجل البدء في حشد الدعم المطلوب ضمن الإمكانيات المتاحة.