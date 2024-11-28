زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. أيامٌ ثقيلة تعلق في الحلْق، وقطاع غزة يزداد ضيقًا إلى حدّ الاختناق

"إحنا مخنوقين مش قادرين نتنفّس" تقول صديقتي النازحة قسرًا في الجنوب عند سؤالي عن حالها والسُّعال المُقلق يكتم صوتها أثناء حديثها معي.

هذا هو الوصف الدقيق للواقع المُزري الذي نعيشه منذ وقتٍ طويل في ظل خيبات الأمل المتتالية من إمكانية انتهاء هذا العدوان البغيض، حيث لم يعد أيُّ إنسانٍ في هذا السجن المُسمّى قطاع غزة يشعر بالأمان.

ويزداد ثقل الأيام قسوةً نتيجة استمرار النزوح القسري إلى الشريط الضيّق باتجاه غرب المدن سواء شمالًا أو جنوبًا، مع استمرار توغّل الجيش الصهيوني في المناطق والتهجير المتكرّر للسكّان من مكانٍ لآخر، وليس آخر ذلك إنذارات الجيش لسكان جنوب الشجاعية لإجبارهم على النزوح تحت التهديد بالقصف المدمّر في حرب الإبادة القائمة.

المساحة في مدينة غزة وغيرها من المدن تضيق علينا إلى حد الاختناق، ولا تتوفّر فرصةٌ لتنفّس هواءٍ نقيٍّ بسبب تلوّث الهواء بدخان القذائف وغبار تناثر رذاذ حجارة المباني المطحونة بفعل الصواريخ. كما تزكم الأنوف من الروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي وأكوام القمامة التي تملأ الشوارع والأزقة من جهة، ومن جهةٍ أخرى من روائح الحطب المشتعل والمختلط بالبلاستيك المحترق اللذين باتا الوقود الأساسي في كُلّ البيوت لطهي الطعام وغلي الماء. ليس هذا فقط، بل يتصاعد الشعور بالاختناق والقهر وتتفاقم حالة الاكتئاب لدى الناس كُلّما قام الجيش النازي بتوغّلٍ جديد بحيث أصبحنا نشعر وكأنه يُزجُّ بنا بقوة نحو جدارٍ عالٍ باردٍ ومصقولٍ بإحكام.

هذا المشهد ليس أقل ولا أكثر ثقلًا مما تعانيه النازحات والنازحون في مدن الجنوب أيضًا، حيث باتت رفح أشبه ببيت حانون، وكذلك شرق كافّة المدن هناك أصبحت أشبه بجنوب مدينة غزة وشمالها، مدمّرةً تمامًا وسكانها باتوا نازحين قسرًا في المساحات الضيقة حيث يكتظ نحو مليون ونصف نسمة في غرب خانيونس ودير البلح.

قالت صديقتي وفي لهجتها تثاقلٌ، في ردٍّ يحمل الإحباط على تمنياتي بحلٍّ قريب لوقف العدوان: "انشالله، يا ريت!" إذ لم يعد لدى الناس أملٌ في انتهاء هذا العدوان الذي يُطبق على رقابنا ولا فكاك منه.

فصل الشتاء يمضي أيضًا ببطءٍ ثقيل الوطأة، ويُغرق خيم النازحين والنازحات، كما يُغرق قطاع غزة بالكامل في ظلامٍ دامس بسبب حجب الشمس عن ألواح الطاقة الشمسية، مصدر الطاقة الوحيد لنا بعد تدمير الجيش المُحتل للبنية التحتية ومنع الوقود عن القطاع.

ثقيلةٌ هذه الأيام، ثقيلة، خاصّةً مع تقطّع التواصل ووسائل الاتصال بسبب انقطاع الإنترنت نتيجة عدم توفر الكهرباء لمقاسم الخدمة وأبراج الاتصالات. تقول زميلتي في العمل بيأس بعد أن حاولت الحصول على شبكة إنترنت بلا جدوى: "خليها تكمل، هذا اللي كان ناقص".

تحدياتٌ كبيرة تواجهنا ونحاول مواجهتها من أجل الاستمرار أقوياء، والتشبّث ببعض الأمل لتغيير هذا الواقع المرير وانتهاء هذا العدوان الخسيس.