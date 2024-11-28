المرشد الإيراني خامنئي: بعد اتفاق لبنان.. لا يمكن إخماد "طوفان الأقصى"

وطن: نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي، تغريدة أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، أكد خلالها على مواصلة حالة الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خامنئي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "إكس": "لا يمكن إخماد عاصفة طوفان الأقصى، والنظام الصهيوني الغاصب سيزول".

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ "طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل، الشهر الماضي، غير أنها أيضا تأخذ في الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة".

وأوضح عراقجي، في حديثه لعدد من الصحفيين، خلال زيارة إلى لشبونة، أنّ "بلاده ترحب باتفاق الثلاثاء في لبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

أمّا في ما يخص ردّه على سؤال عن ما إذا كان وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى تخفيف التوترات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، قال وزير الخارجية الإيراني، إن "الأمر يعتمد على سلوك إسرائيل".

في ذات السياق، بعث قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بمناسبة الاتفاق، والذي وصفه سلامي بـ"انتصار لبنان على كيان الاحتلال الإسرائيلي".

وقال سلامي إن "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل فشلاً استراتيجياً ومهيناً للكيان الصهيوني"، مضيفا أن "الكيان الصهيوني لم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه في الحرب ضد حزب الله".

المصدر:"عربي21"