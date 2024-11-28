جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين

وطن: اقتحم جيش الاحتلال ، الخميس، بلدة قباطية بمحافظة جنين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية البلدة برفقة جرافات، وسُمعت أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

وذكرت كتيبة قباطية التابعة لـ”سرايا القدس”، في بيان، أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص”.

وفجر الخميس نفذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.