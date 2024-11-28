الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنا من حلحول ويستولي على مركبة في إذنا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمالا واعتقلت الشاب رأفت محمد الجنازرة (20 عاما)، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غربا وفتشت منزلي المواطن عبد العزيز البطران، والأسير شحادة الجياوي، المعتقل منذ أكثر من عشرين عاما، واستولت على مركبة نجله نمر، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات محافظة الخليل ومخيماتها، ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت إجراءاتها في البلدة القديمة وعند الحواجز العسكرية.