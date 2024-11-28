الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، 8 مواطنين بينهم فتاة وأسير محرر، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وعبر الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وجيه الطريفي، عقب مداهمة منزل عائلته في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم بلدة كفر مالك شرقي رام الله، واعتقل الشاب محمد أزور، بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

ومن مخيم قلنديا، شمالي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حسن حماد، ، بعد تخريب منزل عائلته، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأعادت قوات الاحتلال، فجر الخميس، اعتقال الأسير المحرر رأفت جنازرة، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في بلدة حلحول، شمالي مدينة الخليل.

وكانت مصادر محلية قالت ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، ودهمت منزل الأسير شحادة الجياوي، وصادرت مركبة نجله "نمر" وأموالًا من داخل المنزل.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى شبانة، والفتاة لانا فوالحة من بلدة سنجل شمالي رام الله، بعد توقيفهما على حاجز "عين سينيا"، قرب المدخل الشمالي لمدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر مشة من سكان مخيم نور شمس شرقي طولكرم، من مكان عمله في الداخل المحتل. بالإضافة لاعتقال قوات خاصة الشاب عبسي هماش من شارع الجبل بمدينة بيت لحم.