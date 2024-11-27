الأمم المتحدة: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وطن: أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها على تواصل مع كافة الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة على علم بالمفاوضات، وأن التواصل مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر مستمر.

وذكر حق، أنهم يدعمون أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنهم يدعون إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة.

وشدد حق، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية.