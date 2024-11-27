بايدن يوافق على بيع أسلحة لــ"إسرائيل" بقيمة 680 مليون دولار

وطن: وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لــ"إسرائيل"، وفق ما أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة أنّ مسؤولين أميركيين أطلعوا الكونغرس مؤخراً على خطة لتزويد "إسرائيل" بمجموعات إضافية من الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة، المعروفة باسم "Jdams"، إضافة إلى القنابل ذات القطر الصغير.

وذكرت الصحيفة أنّه "عادة ما يأتي الكشف عن مثل هذه الصفقة المخطط لها لبيع الأسلحة، والتي يمكن للكونغرس أن يعترض عليها، قبل الإعلان العام عن الصفقة".

دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" بالسلاح يأتي في وقتٍ يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.