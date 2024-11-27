الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في قطاع غزة "غير مقبول"

وطن: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني بقطاع غزة يبقى "غير مقبول" رغم تقديم اتفاق "إسرائيل" ولبنان على وقف إطلاق النار بارقة أمل.

جاء ذلك في بيان للجنة بعد ساعات من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"لبنان" أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف بين الجانبين منذ حرب يوليو/ تموز 2006.

وفي بيانها، قالت اللجنة: "مع أن الاتفاق (بين إسرائيل ولبنان) يُمثل بارقة أمل، يظل التوتر سائدا في المنطقة، ويبقى الوضع الإنساني في غزة غير مقبول".

وجددت اللجنة، في هذا الصدد، "دعوتها الملحّة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية فورًا (في غزة)، وإلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية والسماح بتدفقها من دون عراقيل (إلى المواطنين هناك)".