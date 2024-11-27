المقاومة تقصف تجمعات الاحتلال وآلياته في شمال قطاع غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت بقذائف الهاون تجمعات جنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط بنك القدس وسط مخيم جباليا.

كما أعلنت كتائب المجاهدين عن قصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وكان "جيش" الاحتلال قد أعلن عن مقتل جندي له في حدث أمني صعب في قطاع غزة، يوم الثلاثاء.

وذلك بعدما كانت كتائب القسام قد أعلنت، في اليوم نفسه، عن تمكُّن مقاتليها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، شرقيّ معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

بالإضافة إلى استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، ودبابة ميركافا شمال القطاع.