حماس: الاحتلال يواصل حصار جباليا وبيت لاهيا وسياسة تجويعه شمال قطاع غزة

وطن: طالبت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، في بيان الأربعاء، بـ"التحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة من مذابح وتجويع".

وقال البيان إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي يواصل عمليته العسكرية الإجرامية في شمالي قطاع غزة لليوم 55 على التوالي، وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء شعبنا في الشمال خصوصاً وقطاع غزة عموماً".

وأضاف البيان أنه "مع ارتكاب جيش الاحتلال أبشع الجرائم وقتل المواطنين الآمنين، واعتقال العشرات واستهداف كافة مستشفيات شمالي القطاع والكادر الطبي، بالإضافة إلى استهدافه المباشر للدفاع المدني، هذا الأمر أدّى إلى تعطيله بشكل كامل"، مشيراً إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويحاصرهما حصاراً شديداً ويقتل كل من يخرج منهما".

وتابع بيان حماس أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يكثّف جرائم القتل والحصار على مدينة بيت لاهيا التي تتعرض إلى قصف عنيف واستهدافات لم تتوقف على مدار الوقت، ويطالب شعبنا بإخلائها والنزوح منها".

وأمام هذه العملية العسكرية المستمرة التي تتركّز في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حمّل بيان حماس الإدارة الأميركية التي وصفها بأنها "الشريك والداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة".

كما طالب البيان المجتمع الدولي والشعوب الحرة بـ"التحرّك العاجل لإنقاذ شعبنا من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تفرضها حكومة العدو الفاشية ضد شعبنا".

ودعا بيان حماس في الختام المنظمات الدولية والإنسانية إلى "مواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، و"إنقاذ شمال غزة وكافة مناطق القطاع من حرب التجويع".

وفي اليوم 418 للعدوان، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,49 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، حتى أمس الثلاثاء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.