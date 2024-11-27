الجهاد الإسلامي: نثمّن تضحيات المقاومة في لبنان.. واتفاق وقف إطلاق النار إنجاز مهم

وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" إنجاز مهم، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال رضخ لهذا الاتفاق أمام "أبطال حزب الله وبيئته الحاضنة وبطولاتها".

وقالت الحركة، في بيانٍ اليوم الأربعاء، إنّ "هذا الإنجاز يكسر مسار العنجهية والتوحش ومساعي حكومة الاحتلال لاستيلاد شرق أوسط على مقاس أوهامه".

وثمّنت غالياً البطولات الكبيرة والصمود العظيم والتضحيات التي قدمها وتقدمها المقاومة الإسلامية في لبنان إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني، مؤكدةً وحدة الدماء وصلابة الإرادة وثبات الرؤية التي تجمع بين قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وسائر قوى المنطقة.

وأشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بهذا الاتفاق، إذ بارك أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في رسالةٍ إلى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، صمود المقاومة والشعب اللبناني.

بدروها، أكدت حركة حماس أنّ "قبول الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق مع لبنان من دون تحقيق شروطه هو محطّة مهمة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أنّ حركتي حماس والجهاد الإسلامي يشكران المقاومة وقادتها، وقال إننا "لن نترك فلسطين وهي قضيتنا الأساسية"، لافتاً إلى أنّ "كيفية استمرار دعم المقاومة لفلسطين هو أمر يُقرر في حينه".

ولقي اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" ترحيباً إقليمياً، حيث رحّبت به كلّ من مصر وإيران وتركيا والأردن.