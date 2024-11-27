بلدية كوبر تكرّم المدير العام لمصلحة المياه وكافة الطواقم العاملة فيها لجهودهم المتميزة في التخفيف من حدة أزمة المياه في البلدة

وطن: كرّمت بلدية كوبر المدير العام لمصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي وكافة الطواقم العاملة فيها لجهودهم في التخفيف من حدة أزمة المياه خلال الصيف الماضي .

وبحضور رئيس مجلس إدارة المصلحة أ.عيسى قسيس وأعضاء المجلس أ. صلاح هنية، أ. روان إسعيد، أ. حكمت سامي، أ.محمد هاني، والأستاذة مي سليمان وبحضور المدير العام عبد الخالق الكرمي ، قدمت بلدية كوبر درع شكرٍ وتقديرٍ للمدير العام لدوره الهام واعطاءه الأولوية في تنفيذ المشاريع الهامة والحيوية في البلدة للتخفيف من معاناة المواطنين .

ووجه رئيس المجلس البلدي شوكت البرغوثي الشكر للمدير العام على حرصه ومتابعته الحثيثة ووقوفه على كافة التفاصيل والمعطيات خلال أزمة مياه الصيف الماضي ، قائلاً: إن هذه التدخلات والحرص الشديد كان لها الدور الهام على التخفيف من حدة الازمة .

كما وجه المجلس البلدي الشكر لمجلس إدارة المصلحة ولكافة العاملين فيها لدورهم وحرصهم على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الكثير من التحديات والصعوبات .

من جانبه أكد المدير العام التزام المصلحة وكافة العاملين فيها بتقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة مناطق الامتياز ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئات والمجالس المحلية ، مشيداً بمجلس بلدي كوبر الذي كان له دوراً هاماً على صعيد دعم جهود المصلحة في تطوير وتنفيذ مشاريعها في البلدة.

كما جدد التأكيد على حرصه التام واعطاءه التعليمات لكافة الدوائر في المصلحة لمتابعة كافة القضايا التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين ، وان هذا الامر هو جوهر رسالة المصلحة .

ونفذت مصلحة المياه مؤخراً مشروع تأهيل خطوط المياه في كوبر، حيث شمل العمل تأهيل شبكة بطول 4 كيلومترات، بأقطار مختلفة (6"، 4"، 3"، و2").

وتم تركيب وصلات رئيسية وعدادات لقياس الاستهلاك، مع تقسيم المناطق المرتفعة والمنخفضة لضمان وصول المياه لجميع المشتركين.

كما ساهم تنظيم الضغوطات في الشبكة في تقليل الفاقد وتحسين عملية التوزيع.

و تجاوزت قيمة الأعمال الإجمالية للمشروع المليون شيكل واستفاد منه 659 اشتراكًا، أي ما يعادل حوالي 4700 نسمة.