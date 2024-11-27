الاحتلال يصيب شابين ويعتقل 4 آخرين ويدمر البنية التحتية خلال عدوانه على مخيم الفارعة ومدينة طوباس

وطن: ألحقت جرافات الاحتلال وآلياته العسكرية، اليوم الأربعاء، دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم الفارعة ومدينة طوباس، خلال عدوان استمر حوالي 10 ساعات.

في مخيم الفارعة، اقتحمت جرافات الاحتلال منطقة السوق وسط المخيم وجرفت الشوارع الرئيسية.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا في محيط المخيم طيلة اقتحامه، واتخذت منزل أحد المواطنين قرب المخيم ثكنة عسكرية، ونشرت القناصة على أسطح البنايات المحيطة به، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهما في مخيم الفارعة والآخر في مدينة طوباس، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما عملت قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس على مداهمة العديد من منازل المواطنين، وانسحبت من المدينة وأعادت اقتحامها ثلاث مرات على مدار اليوم.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان خلال مداهمة منازل ذويهم في مدينة طوباس، حيث تم اعتقال الشقيقين إياد وحازم مصطفى المسلماني، وهما أسيران محرران، والشاب إسلام الخراز، ومصطفى الشحروري للضغط على شقيقه عدي لتسليم نفسه.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس ومخيم الفارعة خلال اقتحامهما.