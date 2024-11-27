"الديمقراطية" تهنئ لبنان ومقاومته بالصمود البطولي والانتصار على الفاشية الإسرائيلية وإفشال أهدافها الاستعمارية

وطن: هنأت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه "لبنان الشقيق ومقاومتها البطلة بالصمود البطولي الذي أبداه خلال الأسابيع الماضية في مواجهة الفاشية الإسرائيلية وترسانتها العسكرية، وإفشال أهدافها السوداء وإرغامها على وقف إطلاق النار دون أن تحقق أيّاً من أهدافها المزعومة."

وقالت الجبهة الديمقراطية "لقد قدم الشعب اللبناني الشقيق بالتحامه بمقاومته الباسلة، صورة مشرفة تؤكد حرصه على كرامته الوطنية وسيادته على أرضه ورفضه كل أشكال الابتزاز السياسي أو الضغوط الخارجية، كما قدم الشعب اللبناني ومقاومته صورة مشرفة، هي الأخرى في دعم وإسناد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في مواجهة الاحتلال الهمجي ومشاريعه الاستعمارية."

وقدمت الجبهة الديمقراطية خالص العزاء لعوائل الشهداء الذين وقعوا ضحية للأعمال الوحشية للعدوان الإسرائيلي الذي فشل في معركته ضد المقاومة، فلجأ إلى الانتقام من المدنيين، في الضاحية الجنوبية والقطاع، والعاصمة اللبنانية وغيرها، متمنية الشفاء العاجل لجرحى العدوان، وأكدت وقوفها ووقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانب لبنان ومقاومته ووقوفه الثابت إلى جانب شعبنا، بكل الأشكال الممكنة والمتاحة.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها مؤكدة أن التاريخ يسجل مرة أخرى الانسحاب الذليل لجيش الاحتلال من جنوب لبنان، يحمل قتلاه وجرحاه، ويخلف وراءه آلياته ودباباته التي دمرها أبطال المقاومة في جنوب لبنان، ووصمة العار تلاحق رئيس حكومته نتنياهو، المطلوب إلى العدالة الدولية بارتكابه جريمة حرب، ومجرماً ضد الإنسانية في قيادته لحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا.