"فاتن" تفوز بجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل شركات التمويل عالمياً

وطن: أقيم يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في مقر البنك الأوروبي للاستثمار في لوكسمبورغ احتفالية الإعلان عن الفائزين بجائزة التمويل الصغير الأوروبية للعام 2024 ، وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الدوقة الكبرى للوكسمبورغ، والتي ترأست بدورها لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين ، وبحضور لفيف من وزراء الدولة وممثلين كبار عن البنك الأوروبي للإستثمار ، الى جانب الوفود المشاركة من فلسطين ولبنان وافريقيا .

بدورها ، حصلت الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن" على ترتيب أفضل ثلاث شركات تمويل على مستوى العالم في جائزة التمويل الصغير الأوروبية ، ضمن منافسة شملت حوالي 50مؤسسة تمويل من مختلف دول العالم ، تقديراً لدورها الفاعل ومساهمتها كأحد أبرز المساهمين في تعزيز الشمول المالي بمجتمعها.

من جهته ، أكّد أنور الجيوسي الرئيس التنفيذي لفاتن ، خلال تسلمه الجائزة ، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة التي نبذلها لتعزيز رسالتنا في دعم صمود أبناء شعبنا من خلال تمكين الأفراد اقتصادياً.

وأضاف ، " هذا الإنجاز يعكس التزام "فاتن" بدورها الريادي في مجال التمويل الصغير وتعزيز الشمول المالي على المستويين المحلي والدولي ، ومواصلة الشركة العمل على تطوير خدماتها وتوسيع أثرها المجتمعي في دعم الفئات المستهدفة بما يسهم في دعم الصمود والثبات على الأرض ."

ومن الجدير ذكره ، أن "فاتن " قد حصلت خلال مسيرتها منذ العام 1999 على العديد من الجوائز في مجالات مختلفة على صعيد الشركة ومستفيديها وموظفيها ، منها جائزة " القيادة " على مستوى الوطن العربي .