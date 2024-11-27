12 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

وطن: استُشهد 12 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 مواطنا، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مدرسة التابعين بحي الدرج.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.