إبداعات طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الامريكية وأطباء يشهدون على براعتهم وجدارتهم

وطن: أبدعت مجموعة من طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية في إحدى العيادات الطبية في مدينة نابلس، حيث يتدربون فيها، وأثبتوا جدارتهم وبراعتهم حسب شهادة إحدى الطبيبات التي تقوم بتدريبهم وتدريسهم إحدى المساقات في موضوع الأمراض الجلدية.

تقول الدكتورة ولاء سعد الدين الأخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل الطبي والعلاج بالليزر على صفحتها الخاصة بالفيس بوك، "لقد أنهيت مع المجموعة الرابعة من طلبة الطب في السنة الخامسة في الجامعة العربية الأمريكية مساق الأمراض الجلدية والتناسلية، وكثير من الناس لا يعلمون من هؤلاء الطلبة، وكيف أبدعوا في عيادتي، فهم أطباء المستقبل، وبعد سنة ونصف سنراهم أطباء رسميين يُشهد لهم بالبنان".



وأعربت الدكتورة ولاء عن تفاؤلها في أول دفعة طب من الجامعة، مؤكدة على شهادتها لهم، أنهم أثبتوا جدارة كبيرة وكفاءة عالية، وتمكن الطلبة في غضون أسبوعين من دوامهم في عيادتها أن يشخصوا عشرات الحالات المرضية في الأكزيما والأكثاميا والثواليل والفطريات وغيرها من الأمراض، مشيرة إلى همة الطلبة العالية في التعلم وتطبيق ما تعلموه بشغف، وهذا الأمر شوهد من قبل المرضى الذين يزورون العيادة الطبية الخاصة بالدكتورة ولاء سعد الدين، مشيدة بالمرضى الذين لم يبخلوا على طلبة الطب المتدربين في عيادتها وموافقتهم على التشخيص من قبل أطباء المستقبل.



وتابعت تقول، " هناك حق مكفول للمراجعين المرضى يكون له الخيار من الطبيب الذي يعالجه، ولكن شاهدت المراجعين ومدى تقبلهم ان يعالجهم الأطباء المتدربين في العيادة تحت اشرافي المباشر، وهذا يدل على مدى وعي المراجعين انهم أطباء المستقبل وسنتوجه الى عياداتهم قريبا طلبا للعلاج".



يشار إلى أن الدكتورة ولاء سعد الدين تقوم بتدريس مجموعة من طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية مساق حول الأمراض الجلدية، حيث أشارت إلى أنها قدمت لهم العديد من المحاضرات النظرية والعملية في غضون أسبوعين، وما تم تقديمه من قبلها للطلبة يحتاج لتدريس وتعليم لسنوات، وهذا تأكيد منها على مدى براعة الطلبة المتدربين في عيادتها.



من جهته، أعرب عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور مالك زين عن فخره لشهادة الدكتورة ولاء سعد الدين على طلبة الطب في الجامعة، وهذا فخر أيضا للعمادة، إداريين وأكاديميين بالإضافة لإدارة الجامعة، بأن ما يقدمه الأكاديميون لم يذهب سدى، وأن النتائج واضحة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العديد من الأطباء والعيادات الطبية والمراكز الصحية والطبية شهدت لطلبة الطب البشري ببراعتهم وجدارتهم، متمنيا من الطلبة الذين انتقلوا إلى مرحلة التدريب السريري التوفيق.