الجامعة العربية الأمريكية تطلق تدريب "فني نظم المعلومات الجغرافية" في محافظتي بيت لحم والخليل

وطن: أطلقت الجامعة العربية الأمريكية تدريباً نوعياً في نظم المعلومات الجغرافية بمشاركة 45 متدرباً في محافظتي بيت لحم والخليل، بهدف تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في أعمال البلديات والتخطيط السليم، لتحسين عملية اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات المكانية.

افتتح التدريب في محافظة بين لحم رئيس البلدية، الأستاذ أنطون سلمان، بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بدور الجامعة في تنظيم هذا التدريب النوعي، الذي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء البلديات بمجال إدارة البيانات الجغرافية، مشيرا الى حرص بلديته على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التدريب، موجها الشكر لمديرية الحكم المحلي في بيت لحم على تنسيقها مع الجامعة لتنظيم التدريبات المتخصصة.



من جانبها، أكدت مدير عام الحكم المحلي في محافظة بيت لحم المهندسة أروى أبو الهيجا على أهمية التدريب بهدف تحسين نمط العمل في البلديات وتشجيعهم على استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في مختلف المجالات، ما يساهم في تحسين الأداء الإداري واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل.



بدوره، أوضح مدير عام التدريب في وزارة الحكم المحلي الأستاذ بركات عباس اهتمام الوزارة في تطوير قدرات كوادر البلديات في مجال نظم المعلومات الجغرافية، لما لها من دور في تعزيز عمل البلديات وتطويره.



وفي محافظة الخليل، ثمن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية الأمريكية في التشبيك مع البلديات رغم التحديات، موضّحاً مدى اهتمام البلدية باحتضان مثل هذه التدريبات، لإدراكها العميق بأهمية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تسهيل الأعمال البلدية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور فيصل الصباح، وخلال كلمته، أكد على أن هذه الدورات التدريبية تشكّل جزءاً من التزام الجامعة بتعزيز المعرفة والمهارات الفنية للكوادر الفلسطينية في مجالات متقدمة مثل نظم المعلومات الجغرافية، موضحا أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة البلديات في التعامل مع البيانات وتحليلها والاستفادة لتعكس قوة وصدق القرارات التي يتخذها المسؤولون في مؤسسات الحكم المحلي، موجها الشكر لوزارة الحكم المحلي ومديرياتها في الخليل وبيت لحم على التعاون لإنجاح هذه التدريبات في كلتا المحافظتين .



يشار إلى أن من يقوم بالتدريب في هذا البرنامج على مدار ثلاثة أشهر، متخصصين في نظم المعلومات الجغرافية وهما المهندسان مجاهد صباح ومحمد الباسم، الحاصلين على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية من الجامعة العربية الأمريكية.