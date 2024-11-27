الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ومخيم الفارعة: إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوبا.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن الهلال الأحمر، بإصابة مواطنين بشظايا الرصاص الحي في طوباس، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إياد وحازم مصطفى مسلماني، والشاب إسلام شفيق خراز، بعد مداهمة منازل ذويهم في طوباس.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال داهم وفتش عددا من منازل الأسرى المحررين في المدينة والمخيم، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

يتبع..