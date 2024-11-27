نقيب المحامين: فلسطين فقدت صديقا مخلصا لفلسطين ومحاميا فذا حمل بأمانة رسالة الدفاع عن العدالة المفقودة لفلسطين

رام الله - وطن: نعت نقابة المحامين المحامي الفرنسي، صديق الشعب الفلسطيني جيل دوفير.

وقال نقيب المحامين المحامي فادي عباس، أن فلسطين وبوفاة الصديق المحامي الفرنسي جيل دوفير الأمس فقدت صديقا مخلصا لها، حمل رسالة المحاماة والدفاع عن العدالة بأمانة وشرف واقتدار.

وأضاف النقيب عباس في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أن الفقيد كان مؤمنا بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وحتمية حقه في الحرية، واتخذ على عاتقه ومجموعة من المحامين الدوليين المتطوعين موقفا متقدما في مسار العدالة الدولية في مواجهة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وقال نقيب المحامين، أن المجتمع القانوني الفلسطيني اليوم حزين على هذا الفقدان، مشيرا أنه وبإسم جموع المحامين الفلسطينيين قد أبرق لعائلة الفقيد التعزية الواجبة.

وشدد نقيب المحامين، أن عقيدة البحث عن العدالة لشعب فلسطين والإنتصار له أمام المحافل القضائية الدولية ستبقى مغروسة في قلوب وعقول الكثير الكثير من الحقوقين في العالم والتي عبثا يمكن أن تمحوها كل محاولات كي الوعي والغطرسة.