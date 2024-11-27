4 شهداء و10 مصابين جراء قصف الاحتلال منزلا شرق غزة

وطن: استشهد أربعة مواطنين مدنيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي على منزل مأهول بالسكان شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 4 شهداء وإصابة 10 مواطنين مدنيين؛ بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر طبية بأن 28 شهيدا ارتقوا وأصيب العشرات إثر غارات إسرائيلية على مناطق شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 418 على التوالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى 44 ألفًا و249 شهيدًا بالإضافة لـ 104 آلاف و746 مصابًا بجروح متفاوتة.