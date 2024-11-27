شهداء ومصابون في قصف الاحتلال غزة وبيت لاهيا

وطن: استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثمانية مواطنين، في قصف الاحتلال فجرا مدرسة التابعين بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.