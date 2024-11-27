استطلاع: غالبية "الإسرائيليين" لا تعتبر أن "إسرائيل" انتصرت على حزب الله

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن "إسرائيل" لم تنتصر على حزب الله؛ في المقابل، يعتقد 25.8% أن "إسرائيل" حققت نصرا على حزب الله، بينما قال 13.4% إنهم لم يحسموا موقفهم في هذا الشأن.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 العبرية ونشرت نتائجه قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، أن 44.1% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الاتفاق، بينما يعارضه 37.5% من الإسرائيليين؛ في حين أشار 18.5% إلى أنهم لم يحسموا موقفهم.

وفي ما يتعلق بالحرب المتواصلة على قطاع غزة، أظهر الاستطلاع أن 65.7% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب على إسرائيل إنهاء الحرب في قطاع غزة والسعي للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس.

في المقابل، قال 27.6% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون مواصلة الحرب على غزة، فيما قال 6.7% بأنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وفي ما يتعلق بالإخفاقات الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عبّر 67.4% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، في حين أيد 18.3% فقط إنشاء لجنة تحقيق سياسية تحت إشراف الكنيست، وهي الخطوة التي يسعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتحقيقها.

في سياق آخر، سُئل المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم في إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، فأجاب 42.5% من المستطلعين بأنهم يعارضون هذه الخطوة، بينما أيدها 33.4%، في حين لم يحدد 24.1% موقفهم.

وعندما طُرح نفس السؤال على المشاركين في الاستطلاع بشأن رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، فأجاب 40.6% أنهم يعارضون إقالة بار، بينما أيدها 25.3%، فيما أجاب 34.1% أنهم لا يعرفون.

وأظهر استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، نشر مساء الثلاثاء، أن 37% من الإسرائيليين يؤيدون التسوية التي تم التوصل إليها مع لبنان، بينما يعارضها 32% ولا يعرف 31% من المستطلعة آراؤهم الإجابة عن هذا السؤال.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 50% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب ضد حزب الله انتهت دون حسم، بينما يعتقد 20% فقط أن إسرائيل انتصرت، و19% يرون أن إسرائيل خسرت، في حين لم يحسم 11% موقفهم في هذا الشأن.