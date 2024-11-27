الاحتلال يهدم منزل الشهيد مهند العسود في اذنا غرب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد مهند العسود في بلدة اذنا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الاليات العسكرية ترافقها "جرافات وبواجر"، بلدة اذنا غرب الخليل، وانتشرت في منطقة الذخرة، وهدمت بالجرافات منزل الشهيد مهند العسود (34 عاما)، المكون من ثلاثة طوابق مجهز بالكامل للسكن وتزيد مساحته عن 280 مترا مربعا، وذلك بعد محاصرته.

وفرضت تلك القوات طوق عسكري على المنطقة، ونصبت الحواجز العسكرية ومنعت تنقل المواطنين، وداهمت عددا من المنازل القريبة واعتلاء أسطح بعضها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الأسبوع الماضي منزل الشهيد العسود للمرة الثالثة، وسلمت ذويه قرارا بهدم المنزل، بعد ان كانت قد اخطرتهم قبل نحو ثلاثة أسابيع بهدم المنزل، وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت تلك القوات قد داهمت المنزل وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستُشهد العسود (34 عاما) في الأول من أيلول الماضي، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان فيه وسط مدينة الخليل، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، واحتجزت جثمانه.