6 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على معبر بين سورية ولبنان

وطن: استشهد 6 أشخاص على الأقل بينما سلجت 10 إصابات في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن الهلال الأحمر السوري ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جسر معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان إلى 6 شهداء.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا عن استشهاد 6 بينهم جنديان في هجوم إسرائيلي على معبر حدودي بريف حمص.

ويأتي هذا العدوان بعد ساعات من إصابة مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير السورية بريف حمص الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا ذكر مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص.

وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى "إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية.

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شخصين وإصابة 5 بالهجوم الإسرائيلي على معبر جوسيه وجسور عند الحدود السورية-اللبنانية.