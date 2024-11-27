استطلاع للقناة 13 العبرية: أغلبية كبيرة تعتقد أن "إسرائيل" لم تهزم حزب الله

وطن: أظهر استطلاع رأي بثته القناة 13 العبرية أن أغلبية كبيرة تعتقد أن "إسرائيل" لم تهزم حزب الله اللبناني، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الطرفين ينهي المواجهة المفتوحة منذ أكثر من شهرين.

ورأى 60.8% من المستطلعة آراؤهم أن "إسرائيل" لم تحقق النصر على حزب الله، فيما يعتقد 25.8% فقط أن "إسرائيل" انتصرت، و13.4% غير متأكدين.

كما أيد 44% إنهاء الحرب في لبنان فيما 37% عارضوا التسوية مع حزب الله.

وبشأن جبهة غزة، أظهر استطلاع الرأي أن 65.7% يعتقدون أنه يجب إنهاء الحرب في القطاع والسعي للتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى.

كما أجاب 67.4% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية فيما يعتبرونه فشلا لتل أبيب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة "طوفان الأقصى" التي كبدت "إسرائيل" خسائر بشرية كبيرة.

وكان مجلس الاحتلال المصغر صدّق أمس الثلاثاء على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

وعقب الاجتماع قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة إنه سيقدم الاتفاق إلى مجلس الوزراء وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وكشف أن "إسرائيل" ستحتفظ بما وصفه بالحرية "الكاملة" للتصرف في لبنان، وأنه إذا انتهك حزب الله الاتفاق فإن "إسرائيل" سترد بقوة.

ووجه وزراء في حكومة نتنياهو وزعماء المعارضة في "إسرائيل" انتقادات للاتفاق لكونه جاء قبل ضمان هزيمة حزب الله عسكريا ولا يضمن عودة آمنة لسكان الشمال.

المصدر: الجزيرة