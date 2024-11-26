فضل الله: الاحتلال فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني.. ولم يفرض شروطه

وطن: شدّد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني، حسن فضل الله، على أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من فرض شروطه السياسية على المقاومة.

وأوضح فضل الله، مساء الثلاثاء، أنّ لبنان في موقع التصدي لمحاولة الاحتلال فرض شروط سياسية على البلاد وهو فشل في ذلك، مؤكداً أننا "لا نتحدث عن مبالغات وإنما نتحدث عن صامدين فرضوا على الاحتلال الإسرائيلي أن يأتي إلى وقف إطلاق النار".

وقال "نحن نمر في ليلة خطرة وحساسة، ولكن لن يكون للاحتلال اليد العليا".

وبشأن الميدان، شدد فضل الله على أنّ كل الأهداف "الإسرائيلية" سقطت على أعتاب الخيام وكفركلا وغيرها من القرى اللبنانية، مؤكداً أنّ "جيش" الاحتلال بكل التكنولوجيا التي يملكها فشل في وقف عمليات المقاومة جنوب الليطاني، حيث أنّها حتى اليوم تركز على المنشآت العسكرية "الإسرائيلية" وعملياتها تتم من تلك منطقة.

وفيما وصل إليه لبنان في السياسة والميدان، قال فضل الله إنّه في اللحظة التي يوقف فيها الاحتلال عدوانه على لبنان فهذا انتصار كبير للبنان وشعبه، مضيفاً أنّ الأثمان التي دفعت غالية لكنها هي التي منعت الاحتلال من تحقيق أهدافه.

ورأى فضل الله أنّ النصر يقاس بتحقيق الأهداف بمعزل عن المصطلحات التي تستخدمها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنّ المقاومون يحققون إنجازاً تاريخياً للبنان والمنطقة ويقولون لـ"إسرائيل" نحن لسنا في عام 1948 أو 1967.

وأضاف النائب في كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، أننّا "كلبنانيين وطنيين دورنا الأساسي هو الصمود والثبات ومنع الاحتلال من تحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أنّه "قد يستطيع الاحتلال بث الخوف في قلوب المدنيين لكن قيادة المقاومة قرارها واضح بالمواجهة حتى اللحظات الأخيرة".

على صعيد عودة النازحين وإعادة الإعمار، أكد فضل الله، أنّه في اليوم التالي للحرب سيرفع أبناء الجنوب والبقاع والضاحية وكل مواطن شريف راية المقاومة والتحرير.

وتابع أنّ المقاومة التي بذلت الدم كي تبقى الأرض حرة ستكون مع أهلها وعائلاتها في عودتهم إلى القرى والبلدات، مشيراً إلى أنّ العاصمة بيروت التي كانت تحترق ولم ترفع الراية البيضاء عام 1982 سيعاد إعمارها كما غيرها من المناطق.

وعن الجيش اللبناني، أوضح النائب في البرلمان أنّه موجود بين أهله في جنوب لبنان، و"نحن حريصون على الجيش وتماسكه".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن، الثلاثاء، أنّ "الكابينت" المصغّر وافق على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل".