جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي في قطاع غزة

وطن: أقرّ جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، بمقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، في اليوم نفسه، عن تمكن مقاتليها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام، موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

كما استهدف القسام دبابة للاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفة "P29" قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمال القطاع.