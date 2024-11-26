جادو تقدم أوراق اعتمادها سفيرة فلسطين في بلحيكا والاتحاد الاوروبي

وطن: قدمت سفيرة فلسطين لدى المملكة البلجيكية د.أمل جادو شكعة أوراق اعتمادها لملك بلجيكا لويس فيليب كأول سفير لفلسطين يقدم أوراق اعتماده لملك بلجيكا.

وسلمت السفير جادو شكعة رسالة من الرئيس محمود عباس لنظيره البلجيكي فيليب عبر فيها عن تثمينه العالي لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين و للدعم البلجيكي للشعب الفلسطيني وقيادته .

يذكر أن السفير جادو شكعه هي أيضاً سفير فلسطين لدى الإتحاد الأوروبي والدوقية الكبرى للوكسمبورغ.



