مجموعة السبع: سنفي بالتزاماتنا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال نتنياهو

وطن: أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها "الخاصة" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وتضم مجموعة الدول السبع: بريطانيا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة، وإيطاليا الدولة المضيفة.

وقال وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك عقب محادثات جرت في إيطاليا: "نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس الماضي، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.