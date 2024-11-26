سوريا: عدوان إسرائيلي على "الأمينية" و"أم حارتين" في حمص

وطن: قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت، اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف منطقتي "الأمينية" و"أم حارتين" في شمالي وغربي محافظة حمص.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن القصف الإسرائيلي "استهدف عدداً من النقاط في "أم حارتين" في ريف حمص الغربي.

ويأتي هذا العدوان بعد أقل من 24 ساعة على اعتداء إسرائيلي آخر نُفّذ، مساء أمس الإثنين، استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وطاول الاعتداء جسرَي الحوز والجوبانية، في ريف حمص الجنوبي الغربي، بالإضافة إلى جسور الحضور ومطربة والحوش عند الحدود مع لبنان.