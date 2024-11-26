عمليات المقاومة في غزة.. قصف مواقع واستهداف آليات وتفجير مبانٍ بجنود الاحتلال

وطن: أعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، عن تمكن مقاتليها من تفجير مبنى مفخخ في مجموعة من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام، موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.



كما استهدف القسام دبابة تابعة للاحتلال من نوع "ميركفاه" بقذيفة "P29" قرب مسجد العودة شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وكان قد تمكن مقاتلو القسام مساء أمس من استهداف آلية عسكرية للاحتلال بعبوة أرضية وعند تقدم الاحتلال ،صباح اليوم، لسحبها قام المجاهدون باستهداف جرافة "D9" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، قصفها بصواريخ (107) مرابض المدفعية للاحتلال في موقع "فجة" العسكري.