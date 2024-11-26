محكمة الاحتلال تمنح نتنياهو مهلة 8 أيام للإدلاء بشهادته في قضايا فساد

وطن: منحت "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس المحتلة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيلاً لمدة 8 أيام، لبدء شهادته، في محاكمته الجنائية الجارية، بعد أن قال فريق الدفاع عنه إنه "لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداده للإدلاء بشهادته".

وكان من المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، يوم الإثنين المقبل، لكنه سيبدأ الآن الإدلاء بشهادته في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، بدلاً من ذلك.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قالوا إنهم لن يتمكنوا من الاستعداد لشهادته، بسبب جدول أعماله المزدحم، بسبب الحرب، وطلبوا تأجيلها مدة 15 يوماً.

وتقول المحكمة المركزية في قرارها إن الظروف لم تتغير منذ أن رفضت طلب تأخير أطول، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها قررت الموافقة على الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعهّد فريق الدفاع عدم طلب أي تأخير إضافي.

وكان فريق الدفاع عن رئيس حكومة الاحتلال سعى، في البداية، لتأجيل شهادته إلى منتصف آذار/مارس 2025، مشيراً إلى ضغوط الوقت على نتنياهو، لكن المحكمة قضت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "مثل هذا التأخير الطويل لا يمكن تبريره".