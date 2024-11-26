لبنان: شهداء وجرحى في اعتداءات للاحتلال على العاصمة بيروت.. وغارات مكثفة تستهدف الضاحية

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، اليوم الثلاثاء، مستهدفاً العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

في العاصمة بيروت، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن غارة الاحتلال على النويري أدت إلى استشهاد 7 أشخاص، بينهم امرأة وطفلين، وإصابة 37 آخرين بجروح، مشيراً إلى أنّ أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وأكدت مصادر محلية أنّ الاحتلال استهدف في عدوانه على النويري مبنى مؤلفاً من طبقتين، كان مخصَّصاً لإعداد الطعام للنازحين، مشيراً إلى انهياره.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن أن غارة الاحتلال على منطقة بربور في بيروت أدت إلى استشهاد 3 أشخاص، وتم رفع أشلاء من المكان سيتم تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي، إضافة إلى إصابة 10 أشخاص بجروح.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانيةـ، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بربور في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 بجروح.

في غضون ذلك، تحدثت مصادر صحفية عن 20 غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنّها "شملت مناطق واسعة من الغبيري، إلى الحدت، مروراً بحارة حريك".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الغارات الأخيرة تُعَدّ بين الأعنف والأكبر منذ بدء العدوان"، بحيث يغطي الدخان معظم أجواء الضاحية، وصولاً إلى أجواء العاصمة.

المصدر: "الميادين"