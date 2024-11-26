الاحتلال يشن أحزمة نارية على ضاحية بيروت الجنوبية

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء أحزمة نارية على مدينة بيروت تركزت على الضاحية الجنوبية.

وقالت مصادر لبنانية ان غارات الاحتلال استهدفت اكثر من 20 مبنى في الضاحية الجنوبية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال ان وزير الجيش ورئيس الاركان يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.

وكان جيش الاحتلال قد هدد قبل دقائق بقصف 20 مبنى في منطقة الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت طائرات الاحتلال بالتزامن غارة على منطقة النويري في بيروت، قالت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة أولية انها اسفرت عن شهيد وعشرات الاصابات.