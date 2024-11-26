ما حقيقة وصول جيش الاحتلال لنهر الليطاني في جنوب لبنان ؟

رام الله - وطن: مذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية ان ما نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي من صور لوصول جنوده إلى مجرى نهر الليطاني غير دقيق.

وقالت الصحيفة ان الموقع المصور يقع في الوادي في سفح قلعة الشقيف وتسلل إليه المشاة من دير ميماس التي دخلوا إليها قبل أيام قبل أن يتراجعوا منها سريعاً.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قواته وصلت إلى نهر الليطاني جنوبي لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على موقع "إكس" صورا لما قال إنه وصول قوات إسرائيلية لنهر الليطاني.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات من لواء غولاني وصلت إلى منطقة نهر الليطاني على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوصول للنهر هو الأول منذ الانسحاب من لبنان عام 2000.