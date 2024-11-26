بورصة فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي 63 للاتحاد العالمي للبورصات WFE

وطن: شاركت بورصة فلسطين ممثلة بمديرها العام نهاد كمال في أعمال الجمعية العمومية والاجتماع السنوي 63 لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، الذي عقد في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" خلال الفترة من 19-21/11/2024، حيث شارك في الحدث هذا العام أكثر من 300 شخص يمثلون أكثر من 50 منظمة من جميع أنحاء العالم، وذلك لمناقشة رفيعة المستوى حول العديد من القضايا الرئيسية التي تهم واقع ومستقبل البورصات حول العالم، وتعزيز تبادل الخبرات وأواصر التعاون بين الأعضاء.

وتخلل الاجتماع السنوي في اليوم الأول اجتماع لجنة الأعمال “Working Committee” واجتماع مجلس الإدارة، وشهد اليوم الثاني اجتماع الهيئة العامة، حيث تم انتخاب 7 أعضاء جدد في مجلس الإدارة علماً أن مجلس إدارة الاتحاد يضم 18 عضواً من البورصات ومراكز الإيداع والتحويل المركزية حول العالم.

وتم خلال اليومين الثاني والثالث المشاركة في 11 جلسة حوارية تم خلالها الاستماع إلى العديد من المتحدثين ومناقشة عدة أوراق عمل حول أبرز القضايا الخاصة بمستقبل الأسواق المالية، تناولت مواضيع هامة مثل تطوير البنى التحتية للأسواق، والمنافسة في الأسواق المالية والابتكار في عصر العملات المشفرة، والتطورات في أسواق السندات والاكتتاب العام للشركات والتسوية، كما تناولت بعض المحاور الحديث عن التقلبات السياسية في العالم وأثرها على أداء أسواق المال، ولم تخلُ النقاشات الدائرة من الحديث حول سبل تعزيز الاستدامة والحوكمة وأثرها المباشر على الاستثمار العالمي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن بورصة فلسطين قد بدأت في الاتحاد كعضو مراسل ليتم ترقيتها في العام 2011 الى عضو مساند، وصولاً الى العضوية الكاملة في العام 2016، ويُعد اتحاد البورصات العالمي WFE أكبر تجمع للبورصات ومراكز المقاصة في العالم، تأسس في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، ويضم في عضويته 87 بورصة من مختلف أنحاء العالم، تحتوي حوالي 55 ألف شركة مدرجة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 111 تريليون دولار، ويعتبر مرجعًا هامًا في مجال صناعة الأوراق المالية من حيث المبادئ التي تحكم عمليات التداول والتسوية والتقاص والوسطاء والإفصاح وحماية المستثمرين وغيرها.